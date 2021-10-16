У Запоріжжі посилюють обмеження для проїзду в транспорті

У Запоріжжі готуються до посилення карантинних обмежень. Так, після переходу регіону до "червоної" зони адаптивного карантину, громадським транспортом зможуть користуватися не всі мешканці та гості міста, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у документі, ухваленому ТЕБ та НС Запоріжжя.

Зокрема, відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у м. Запоріжжя.

Згідно з документом, перехід регіону до "червоної" зони адаптивного карантину означатиме, що проїзд на громадському транспорті міста буде доступний лише за умови:

наявності COVID-сертифікату;

результату негативного тесту на коронавірус, зробленого не пізніше як за 72 години;

довідки для проїзду на час дії карантину, виданої з місця роботи.

Нагадаємо, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Запорізька область переходить в "червону" зону адаптивного карантину з 18 жовтня.