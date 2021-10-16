Міненерго про опалювальний сезон: достатньої кількості вугілля немає

Наразі на складах України достатньої кількості вугілля для проходження опалювального сезону немає, але Міненерго розраховує на вже підписані контракти й постачання копалин, повідомляє УНІАН.

Про це заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Немчинов зауважив, що на сьогодні Україна має мільйонні контракти на постачання вугілля.

"Дійсно, ситуація не дуже проста, але на сьогодні ми маємо контракти на імпорт вугілля на 4 мільйони, ще на 2 мільйони очікуємо до кінця опалювального сезону. Погоджуся, сьогодні вугілля на складах не відповідає тій кількості, яка повинна бути" , – сказав він.

Проте Україна вже почала отримувати імпортоване вугілля.

"Але враховуючи наявність контрактів, враховуючи наявність можливості оплачувати ці контракти і враховуючи те, що на сьогодні вугілля почало їхати достатньо ритмічно, ми вважаємо, що навіть "з колес" працювати абсолютно можливо буде" , – поділився Немчинов.

Міненерго, за його словами, розраховує на стабільну роботу АЕС.

За останніми даними Укренерго, обсяги спалювання вугілля на ТЕС продовжують перевищувати обсяги поставок на склади генеруючих компаній.

Загалом споживання за 27 вересня–3 жовтня склало 2,74 млрд кВт·год, що на 0,7% більше, ніж попереднього тижня. При цьому середньодобова температура у порівнянні з попереднім тижнем знизилася з +10,8°С до +10,3°С відповідно.

За вересень споживання склало 11,21 млрд кВт·год, що на 2,8% більше показника прогнозного балансу.