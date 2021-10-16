Прогноз курсу валют на тиждень

На тижні, що минає Національний банк приступив до жорсткого регулювання курсу безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку. Його щоденні інтервенції, спрямовані на викуп надлишків іноземної валюти, забезпечили практично ідеальну стабільність.

Торги на міжбанківському валютному ринку відкрилися в понеділок 11 жовтня на позначці 26,36/26,42 гривень (відповідно, «бід»/«оффер»). Практично відразу після початку торгів на ринку з'явився Національний банк з інтервенцією за ціною 26,355 гривень. Викупивши 5 млн доларів за цією ціною, регулятор знизив курс покупки на 0,5 копійки і з великим ордером за ціною 26,35 гривень пробув на ринку до кінця дня. Наступного дня історія повторилася: перші 5 млн доларів Нацбанк купив по 26,35 гривень, а потім знизив курс покупки на 0,5 копійки - і за ціною 26,345 гривень купив ще 96,5 млн доларів. Те ж саме, на превеликий подив учасників ринку, повторилося і в середу - останній робочий день тижня, що минає. 5 млн доларів були куплені за ціною 26,345 гривень і ще 8 млн - за ціною 26,34 гривень.

Фактично, за три робочих дні Національний банк знизив рівень підтримки всього на 1,5 копійки і поповнив свої золотовалютні резерви на 119,6 млн доларів. Закрили тиждень на позначці 26,36/26,385 гривень - на 0,9 копійки на покупці і на 0,5 копійки на продажу вище, ніж тижнем раніше.

Дуже цікаво повівся на минулому тижні готівковий курс долара. За перші три дні він опустився на 5 копійок: вранці понеділка 11 жовтня в обмінниках Києва долар продавали по 26,42-26,45 гривень, а ввечері середи 13 жовтня - по 26,37-26,39 гривень. Але як тільки банки закрилися на вихідні, долар знову пішов вгору. Увечері п'ятниці 15 жовтня його знову продавали по 26,43-26,45 гривень.

Євро на міжнародному валютному ринку FOREX на минулому тижні встановив новий річний мінімум - 1,1523 долара. Сталося це у вівторок 12 жовтня. Потім долар почав коригуватися до решти валют; євро скористався цим і виріс майже на 100 пунктів, до 1,1622 долара. Закрили тиждень на рівні 1,1599 - на 26 пунктів вище, ніж тижнем раніше. Курс готівкового євро в Україні практично повністю повторив траєкторію руху курсу готівкового долара. Вранці понеділка 11 жовтня євро продавали по 30,53-30,55 гривень; до вечора середи 13 жовтня він подешевшав на 10 копійок, до 30,43-30,45 гривень. А до вечора п'ятниці цінник знову підняли до 30,54-30,55 гривень. Таким чином, якщо порівнювати початок і кінець тижня, можна стверджувати, що і долар, і євро не змінилися в ціні.

Зростання світових цін на нафту, що триває вже шість тижнів поспіль, сприяло подальшому зміцненню російського рубля минулого тижня. Так, ціна бареля нафти популярної марки Brent вранці п'ятниці 15 жовтня вперше за останні три роки піднялася вище 85 доларів. Російський рубль в середу 13 жовтня ненадовго опустився до позначки 72,13 рубля за долар, але потім різко почав зростати та до кінця тижня пробив рівень 71 рубль за долар. Закрили тиждень на позначці 70,959 рублів за долар - на 81 копійку краще, ніж тижнем раніше. Готівковий рубль в столиці протягом тижня стабільно торгувався в межах 3,63-3,66 гривень за 10 рублів.

Що ж очікує долар, євро та рубль наступного тижня?

Після короткого триденного робочого тижня з понеділка нас чекає збільшений шестиденний (в суботу 23 жовтня буде робочий день за п'ятницю 15 жовтня). Учасники міжбанківського валютного ринку будуть вкрай уважно стежити за поведінкою Національного банку: чи продовжить він політику жорсткого утримання курсу долара або дозволить ринку самостійно врегулювати себе. Саме від позиції регулятора і його дій на наступному тижні буде залежати практично всі. Ще один фактор, здатний істотно вплинути на курс долара на наступного тижня - необхідність сплати податків до бюджету, що призведе до збільшення пропозиції валюти на ринку. За інших обставин можна було припустити подальше зміцнення гривні, але зараз лише Нацбанк буде вирішувати, чи знизиться долар і наскільки. Готівковий долар наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 26,25-26,55 гривень.

Курс євро в Україні буде орієнтуватися на світовий валютний ринок FOREX і зміни курсу долара до гривні. Наступного тижня євро у світі зробить ще одну спробу повернутися до пробитого раніше рівня 1,1700. Діапазон коливань євро залишаємо колишнім: 1,1470-1,1740 долара за євро. В Україні готівковий євро будуть продавати за ціною від 30,20 до 30,80 гривень за один євро.

Російський рубль наступного тижня продовжить рух в напрямку 70 рублів за долар. При цьому спроби повернутися в коридор 71,00-73,00 рубля за долар можна виключати. В Україні готівковий рубль будуть все так же продавати в межах діапазону 3,60-3,70 гривень за 10 російських рублів.