Юлія Мендель знялася в спокусливій фотосесії

Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель влаштувала собі нову спокусливу фотосесію, повідомляє УНИАН.

Цього разу вона фотографувалася в стильних чорних штанях з високою посадкою і сорочці з льону, яку зав'язала в області талії. При цьому Мендель розстебнула верхні ґудзики сорочки, тим самим засвітивши відсутність білизни.

"Щасливі люди найсильніші. Чудових вихідних" , - підписала фото Мендель.

"Крихітка на мільярд", "Тобі час в фотомоделі", "Красива і сексуальна", "Шикарна", "Класні фото", "Ось це образ" , - пишуть фани в коментарях.

Мендель показала стильний образ / instagram.com/iuliia_mendel

Хто така Юлія Мендель

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему "Натурфілософська металогія лірики Володимира Затуливетера в контексті поезії 1970-90 рр.".

Працювала журналістом на телеканалах ICTV, Еспресо TV, "112 Україна" та "Інтер", співпрацювала з The New York Times.

У червні 2019-го року була призначена прес-секретарем глави держави, вигравши конкурс на цю посаду і обійшовши 4 тисяч претендентів. Заяву на звільнення написала в квітні 2021-го року.