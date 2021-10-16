Хто виграє "Золотий м'яч": букмекери назвали фаворитів
Букмекери назвали головних фаворитів на завоювання "Золотого м'яча" - найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі, повідомляє УНИАН.
На думку букмекерів, головним фаворитом на "Золотий м'яч" є нападник ПСЖ Ліонель Мессі, який цього року виграв зі збірною Аргентини Кубок Америки.
До трійки також входять форвард "Баварії" і збірної Польщі Роберт Левандовскі і півзахисник "Челсі" і збірної Італії Жоржиньо, який виграв Лігу чемпіонів і чемпіонат Європи.
"Золотий м'яч-2021". Топ-10 фаворитів
1. Ліонель Мессі (ПСЖ, Аргентина) - 1,40
2. Роберт Левандовскі ("Баварія", Польща) - 4,50
3. Жоржиньо ("Челсі", Італія) - 7,50
4. Н'Голо Канте ("Челсі", Франція) - 9,00
5. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед", Португалія) - 15,00
6. Карім Бензема ("Реал", Франція) - 21,00
7. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) - 21,00
8. Ромелу Лукаку ("Челсі", Бельгія) - 34,00
9. Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті", Бельгія) - 41,00
10. Ерлінг Холанд ("Боруссія" Д, Норвегія) - 51,00
"Золотий м'яч": що потрібно знати
- Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 29 листопада в театрі Шатле в Парижі.
- Серед претендентів найбільше італійців (5) і англійців (4). Найбільше клубне представництво у "Челсі" і "Манчестер Сіті" (по 5 гравців).
- У 2020 році "Золотий м'яч" не вручався. Організатори церемонії пояснили таке рішення пандемією коронавірусу. У 2019 році його володарем вшосте став Ліонель Мессі.