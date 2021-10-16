Samsung встановила новий рекорд швидкості 5G
Південнокорейський гігант Samsung доповів про досягнення нового рекорду швидкості передачі даних в мережі п'ятого покоління (5G).
На цей раз мова йде про відправку інформації від абонента в сторону базової станції.
Експеримент проводився в місті Плейно в штаті Техас (США). Партнерами Samsung виступили оператор Verizon і компанія Qualcomm, один з найбільших розробників процесорів для смартфонів.
Тестова платформа включала апаратні рішення на основі чіпа Samsung 5G mmWave Compact Macro. Це виріб об'єднує блок базового діапазону, радіо і антену в єдиному форм-факторі. Крім того, був задіяний модем Snapdragon X65 5G. Використовувалася технологія агрегації несучих частот СА (Carrier Aggregation).
В рамках експерименту вдалося добитися швидкості передачі даних в сторону базової станції на рівні 711 Мбіт/с. При такій пропускної здатності каналу зв'язку файл розміром 1 Гбайт може бути завантажений в хмару приблизно за 11 секунд.
«Samsung стала першою компанією, успішно почала поставки комплексних рішень 5G, що включають в себе чіпсети, радіомодулі і рішення для ядра мережі. Завдяки постійній науково-дослідній роботі вона стимулює подальший розвиток 5G у всій галузі за допомогою свого провідного на ринку портфеля продуктів, від повністю віртуалізованих мереж радіодоступу (RAN) і ядер до рішень для приватних мереж і засобів автоматизації на базі штучного інтелекту», - заявляє південнокорейський гігант.