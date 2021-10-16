Пенсії будуть платити не всім: нові вимоги

В Україні у 2022-му левова частка українців не зможе вийти на пенсію в 60 років. Через введення гнучкого коридору і прив'язки до стажу частина буде працювати до 63 і 65 років, повідомляє Обозреватель.

Про це випливає з розрахунків Міністерства соціальної політики. Уже в 2028-му тільки 55% українців зможе вийти на пенсію в 60 років, ще 5% буде працювати до 65 років, а 40% – до 63 років. Загальний пенсійний вік залишився на рівні 60 років. Але через прив'язку до стажу зачепить така норма не всіх.

Так, у 2022-му:

в 60 років на пенсію вийдуть тільки ті, у кого більше 29 років стажу;

в 63 роки вийдуть на пенсію ті, у кого від 19 до 29 років;

в 65 років вийдуть на пенсію ті, у кого від 15 до 19 років.

Хто не отримає пенсію в 60 років. Джерело: Мінсоц

Ті українці, які не мають навіть 15 років стажу, зовсім залишиться без пенсій. Вони зможуть претендувати тільки на соціальну допомогу і тільки в тому випадку, якщо після 65 років їх дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.

Що робити, якщо не вистачає пенсії?

якщо ще є час накопичити стаж, офіційно працевлаштуватися;

якщо є час, але немає роботи – добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду (буде рахуватись стаж);

якщо вже немає часу – докупити за ціною в 44% мінімальної зарплати за кожен місяць.

Чи будуть взагалі пенсії?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще кілька місяців тому заявив про те, що вже через 15 років грошей на виплату пенсій не буде. Мовляв, потрібно переходити на накопичувальну систему, всіх зобов'язати віддавати частину зарплати на особистий рахунок. Однак, накопичувальна система не вирішить проблему виплати пенсій тим, хто вже вийшов на заслужений відпочинок.