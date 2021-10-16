Формула-1 опублікувала календар на 2022 рік

У новому сезоні в чемпіонаті буде рекордна кількість гонок - 23 Гран-прі. У сезоні 2021 року календар налічує 22 гонки, повідомляє УНИАН.

Сезон стартує 18 березня в Бахрейні й триватиме до 20 листопада, коли відбудеться Гран-прі Абу-Дабі.

У чемпіонаті дебютує Гран-прі Майамі. У США, як і в Італії, буде відразу два етапи.

Календар сезону

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Формула-1: результати сезону-2021