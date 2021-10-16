Росія попереджає Європу про повторення енергокризи

Енергокриза, що трапився в Європі цієї осені, може повторитися і в майбутньому, попередив віце-прем'єр РФ Олександр Новак, повідомляє "Интерфакс".

"Ми готові до діалогу, про це теж президент говорив, ми готові сісти з нашими європейськими партнерами, колегами, і тут мова йде не тільки про поточний газовому сезоні, така ситуація не виключена, що може повторитися", - сказав він в ефірі телеканалу " Росія 1 "у програмі" Вести в суботу "в інтерв'ю Сергію Брильову.

Як підкреслив віце-прем'єр, "сьогодні в підземних газових сховищах не вистачає в Європі приблизно 25 мільярдів кубометрів газу, і треба щось з цим робити".

Він зазначив, що європейські політики не хочуть визнавати своїх помилок, зробивши ставку на відновлювальні джерела енергії (ВДЕ).

"Політики можуть говорити що завгодно, але економіка потім все одно вилазить. Наприклад, як це сталося в цьому році на газовому ринку Європи. Ось ті хайпи, які ми сьогодні бачимо. Так, політики не хочуть приймати там своїх помилок. Вони заявляють , що ми ще більше, але це викликає подив у фахівців", - зауважив Новак.

Віце-прем'єр нагадав, що в РФ теж в цьому році рекордні показники споживання газу. За його словами, в тому числі, це пов'язано з активним відновленням економіки в посткризовий період.

"Це пов'язано, в тому числі, і з кліматичної ситуацією, тому що, маловодність, гідроелектростанції менше виробляють. Ну, і, звичайно ж, це наслідки минулої тривалої і холодної зими, тому що ми теж зі своїх підземних газосховищ вилучили більший обсяг, ніж зазвичай. І це теж додатково зажадало закачування в наші підземні газові сховища", - сказав він.

У той же час Росія готова забезпечити додаткові поставки газу в Європу, але заявок від споживачів немає.