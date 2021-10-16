Дніпро оголосив про дострокові канікули в школах

Влада пішла на такий крок через рішення Держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення червоної зони карантину в Дніпропетровській області, повідомляє Кореспондент.

У місті Дніпро школи йдуть на канікули на тиждень раніше - з 18 жовтня. Про це напередодні пише Департамент гуманітарної політики Дніпровського міськради.

Зазначено, що влада пішла на такий крок через рішення Держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення червоної зони карантину в Дніпропетровській області та враховуючи рекомендації Міністерства освіти і науки про початок канікул з 18 жовтня.

"З метою запобігання зростанню захворюваності ковідом серед дітей ми змушені почати канікули з 18 жовтня 2021 року", - відзначили чиновник.

Разом з тим, дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.