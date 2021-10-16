Еліна Світоліна похвалилася новим автомобілем

Перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилася своїм новим автомобілем, повідомляє УНИАН.

Фото позашляховика українка виклала в Instagram-stories.

Тенісистка повернулася в Європу після виступів у США і обзавелася Mercedes-Benz класу G.

"Мій новий звір" , - підписала фото Світоліна.

Відзначимо, що ціна на таке авто стартує від 160 тисяч доларів (більше 4 мільйонів гривень).

фото instagram.com/elisvitolina

фото instagram.com/elisvitolina

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