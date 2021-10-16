Еліна Світоліна похвалилася новим автомобілем
Перша ракетка України Еліна Світоліна похвалилася своїм новим автомобілем, повідомляє УНИАН.
Фото позашляховика українка виклала в Instagram-stories.
Тенісистка повернулася в Європу після виступів у США і обзавелася Mercedes-Benz класу G.
"Мій новий звір", - підписала фото Світоліна.
Відзначимо, що ціна на таке авто стартує від 160 тисяч доларів (більше 4 мільйонів гривень).
Еліна Світоліна: результати в сезоні
- У поточному сезоні Світоліна виграла один титул - в кінці серпня вона стала переможницею турніру в Чикаго.
- До турніру в Чикаго найкращими результатами Світоліної в цьому сезоні були виходи в півфінал на турнірах в Штутгарті і Майамі.
- На турнірах "Великого шолома" найкращим результатом для українки став вихід до чвертьфіналу на US Open.
- Також Світоліна виступила на Олімпійських Іграх в Токіо, де змогла завоювати бронзову медаль.