Представлений новий Ford Tourneo Connect

Представлений Ford Tourneo Connect нового покоління. З першого погляду неважко помітити схожість новинки з Volkswagen Caddy - машини побудовані на одній платформі, повідомляє РБК-Украина.

Ford Tourneo Connect - це пасажирська версія легких комерційних автомобілів Tourneo. Як і інші нові моделі Ford, новий Tourneo Connect доступний у варіантах Active, Trend, Titanium і Sport. Машина доступна в двох варіантах довжини кузова і з п'яти, або семимісцевим салоном.

Ford Tourneo Connect ділить платформу MQB, інтер'єр і більшість панелей кузова з Volkswagen Caddy поточного покоління, представленим в 2020 році. Профілі родинних машин виглядають майже ідентично.

Передня частина Tourneo Connect отримала збільшену решітку радіатора, більш рельєфний капот, нові світлодіодні фари та ін.

У салоні також багато спільного з Caddy. Базова версія Trend отримує 8,25-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, в той час як комплектації Titanium, Sport і Active оснащені більшим 10-дюймовим мультимедійним пристроєм з навігацією.

Залежно від версії, при складених і демонтованих задніх кріслах обсяг вантажного відсіку становить 2,6, або 3,1 кубічних метрів. Крім того, сидіння переднього пасажира можна скласти, що дозволяє перевозити предмети довжиною до 3 метрів.

Лінійка двигунів складається з 1,5-літрового бензинового EcoBoost потужністю 112 к.с., а також 2,0-літрового турбодизеля EcoBlue в двох варіантах потужності - на 110 і 120 к.с. За замовчуванням автомобіль оснащений шестиступінчастою механічною коробкою передач. В якості опції доступна і семиступінчаста автоматична трансмісія Powershift з подвійним зчепленням.

Цікаво те, що Tourneo Connect вперше отримав повнопривідну версію. Машина з 4х4 доступна виключно в поєднанні з 2,0-літровим дизельним двигуном і шестиступінчастою механічною коробкою передач. Ford почне приймати замовлення на новий Tourneo Connect на всіх європейських ринках на початку 2022 року, а перші поставки заплановані на весну 2022 року.