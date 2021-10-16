У Києві сталася смертельна ДТП: постраждав історик Зінченко

Учора ввечері п'яний водій у Києві спричинив смертельну ДТП, під час якої одна людина померла, а інша отримала пошкодження, повідомляє Дзеркало тижня.

Трагедія сталася на проспекті Степана Бандери. Два чоловіка просувалися нерегулярним переходом, коли у них в'їхала вантажівка.

Після наїзду горе-водій втік. Проте вже на Столичному шосе його затримали. За даними поліції, у крові винуватця трагедії драгер виявив 2.68 проміле вмісту алкоголю. Поліція вже відкрила кримінальну справу - водієві вантажівки загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Чоловік, який постраждав у цій аварії - історик Олександр Зінченко. Саме він повідомив про смерть друга - Олександра Шибицького - у себе на сторінці в Фейсбук.