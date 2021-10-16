У Польщі назвали стіну на кордоні "захистом від Лукашенка і Путіна"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що будівництво стіни на кордоні з Білоруссю покликане захистити Польщу від міграційного шантажу в довгостроковій перспективі - в цьому випадку з боку Олександра Лукашенка і Володимира Путіна, повідомляє Польське радіо.

"Ми не хочемо, щоб нас шантажували" , - сказав глава уряду Польщі.

Матеуш Моравецький також додав, що зробить все, щоб посилити патрулювання на кордоні, а також, щоб допомогти мігрантам.