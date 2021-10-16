Ціни на квартири зростуть: скільки буде коштувати житло

В Україні квартири до кінця року подорожчають на 10-15%. На зростання цін може вплинути активізація іпотечного кредитування і подорожчання будівництва, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiв експерт з нерухомості Віталій Шокал. За його словами, активне зростання ціни, який тривав останні півроку (десь на рівні 10-15%) зараз припинився. Далі квартири будуть дорожчати, але менш відчутно.

"За відчуттями – до зими стрімкого зростання ціни на нерухомість в житловому секторі не буде, оскільки попит і пропозиція досягли якогось певного рівноваги. – говорить експерт. – Раніше було відкладено попит під час карантину, що і вплинуло на зростання цін. Зараз же незадоволений попит залишився тільки в бюджетному сегменті. Там збільшення вартості може бути більш відчутним. Думаю, подорожчання в середньому може бути на рівні 5-10% до кінця року".

На думку шоку, на ціну житла найбільше впливають такі чинники:

Здешевлення кредитування.

Зростання попиту і ціни на оренду квартир, який сприяє тому, щоб частина орендарів задумалися про житло в кредит.

Зростання ціни на первинну нерухомість, який тягне за собою зростання цін на вторинному ринку.

Сезонність.

"Як показує досвід попередніх років, останні 3 місяці осені – це активний діловий сезон, тому в цей період кількість угод завжди вище, ніж в неактивні зимові і літні періоди. А підвищений попит завжди тягне ціну вгору" , – розповідає Шокал.

Серед факторів, які впливають на вартість житла, але в меншій мірі, експерт називає вартість газу. Від нього залежить ціна цементу, бетону, пінобетону, арматури та інших матеріалів. Зростання цін на матеріали робить новобудови більш дорогими, а вони тягнуть за собою і подорожчання на вторинному ринку.

Зазначимо, за даними великого агентства нерухомості, середня ціна на квадратний метр житла в Києві перевищує 1,3 тисячі доларів. Найдешевше житло в Солом'янському районі – близько тисячі доларів за квадратний метр.

Мінімальна ціна на однокімнатну квартиру в Києві у вересні сягнула 16 тис. доларів, при цьому площу житла в агентстві не вказали.