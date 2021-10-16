Ляшко розповів, як будуть перевіряти дотримання карантину

В Україні з'являться 900 мобільних бригад, які будуть перевіряти дотримання карантинних обмежень. Таким чином влада боротиметься з порушниками масочного режиму в громадському транспорті, повідомляє Обозреватель.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, в разі порушення правил українцям загрожує не тільки роз'яснювальна бесіда, а й адміністративна відповідальність.

Глава відомства розповів, що 12 жовтня відбулася нарада, в якій взяли участь представники контролюючих органів – зокрема, Національної поліції і Держпродспоживслужби.

"Були залучені головні державні санлікарі як України, так і областей" , – зазначив він.

"Якщо хтось думає, що може собі дозволити не дотримуватися (обмежень – Ред.), для цього і будуть працювати ці рейдові бригади з перевірками, щоб виявляти порушників і притягати їх до відповідальності" , – підкреслив Ляшко.

Міністр Ляшко вважає, що масковий режим в Україні можуть скасувати лише тоді, коли 70-80% дорослого населення країни пройде вакцинацію від коронавірусу. А поки відомство це питання не піднімає.