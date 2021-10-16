Через пандемію пілоти стали частіше помилятися в повітрі

Пілоти стали частіше допускати помилки в повітрі через велику перерву у польотах, викликану пандемією, повідомляє Новое время.

За інформацією Bloomberg, деякі інциденти, вже зафіксовані в США, потенційно могли привести до авіакатастроф.

Кількість помилок пілотів в повітрі зростає в міру того, як країни починають відкриватися, а екіпажі повертаються до роботи після довгої паузи через пандемію.

Так один пілот, повернувшись до роботи після карантину, забув запустити другий двигун. Зліт було перервано, але в іншому випадку помилка могла спричинити катастрофу.

Інший пілот, повернувшись до польотів після семимісячної паузи, під час посадки в останні момент зрозумів, що забув опустити шасі, і пішов з заходу на посадку, бувши всього за 240 м від злітно-посадкової смуги.

Пасажирський літак, залишаючи завантажений аеропорт, полетів не в тому напрямку: цей політ був для капітана повітряного судна першим після перерви більш ніж в шість місяців, стверджує Bloomberg.

Всі ці події відбулися в США в останні місяці, коли пілоти повернулися до роботи, зазначає агенція. У кожному разі пілоти посилалися на брак практики через пандемію.

Пілоти конфіденційно передали інформацію про «десятки» подібних помилок. Дані про інциденти внесені в базу, що збирається за підтримки Федерального управління цивільної авіації США для виявлення загроз безпеки.

За даними консалтингової компанії Oliver Wyman, через скорочення в авіакомпаніях близько 100 тисяч пілотів по всьому світу працювали в урізаному режимі або пішли в довгострокові відпустки. Багато хто не літав більш ніж 18 місяців. Але в міру того, як число щеплених дозволяє відновити польоти, зростає занепокоєння з приводу того, що брак навичок, впевненості або просто забудькуватість можуть привести до трагеді.

Поки що більшість помилок, припущених пілотами, були невеликими — наприклад, політ на невірній висоті або з неправильною швидкістю, а також рулювання на землі не за заданими маршрутами, стверджує агенція. Але викликає занепокоєння той факт, що кількість інцидентів, пов’язаних з недостатньою практикою пілотів, збільшилася майже відразу після того, як комерційні рейси почали відновлюватися після карантину.

Деякі авіакомпанії забезпечують пілотам перепідготовку після перерви, але інші пропонують тільки «мінімум» або взагалі ніяких тренувань, заявив агенції виконавчий віцепрезидент Міжнародної федерації асоціацій пілотів авіакомпаній Уве Хартер.

Міжнародна організація цивільної авіації й Міжнародна асоціація повітряного транспорту, передбачаючи ризики післяпандемійного повернення до польотів, опублікували детальні керівництва з перепідготовки, щоб допомогти авіакомпаніям повернути в повітря недосвідчених пілотів.

Однак жодні навчальні заняття, віртуальна теорія або практика на симулятори не можуть відтворити реальне навантаження, з яким екіпаж стикається в кабіні. Підготовка не враховує психологічний, емоційний та фінансовий стреси, пов’язані з пандемією, які відчувають екіпажі авіакомпаній, наголошує агенція.

Крім того, перепідготовка пілотів вимагає додаткового фінансування від авіакомпанії, які й так зазнали рекордних збитків через зупинку авіасполучення у зв’язку з пандемією. Таким чином авіакомпанії з великим балансами можуть дозволити собі розкіш впоратися з проблемою більш ефективно, ніж інші.

Попри помилки, припущені пілотами після пандемії, регулювальні органи й деякі з найбільших авіакомпаній наполягають на тому, що ризики перебувають під контролем.