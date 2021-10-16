В Україні бум на дорогу електроніку

Цього року українці не економлять на домашніх гаджетах: скуповують дорожчі і якісні телевізори, навушники, бездротові колонки, ноутбуки та монітори, повідомляє UBR.

Прогнозується, що тільки в цьому році на них витратять понад 89 млрд грн при загальному зростанні вартості майже на 20%, повідомляється в дослідженні компанії Euromonitor International. Для порівняння, в минулому році на всякого роду електроніку українці витратили близько 75 млрд грн.

Передумовою до даної тенденції в Україні стали віддалена робота і навчання через різні ковідних обмежень. Як наслідок споживачі більше часу проводять вдома.

Завдяки цьому в особливо виграшному становищі опинилися категорії ноутбуків, стаціонарних комп'ютерів і моніторів. Їх також частіше стали використовувати в якості розваг, тому щоб поліпшити свої ігрові можливості, українські користувачі активніше вкладають кошти в більш просунуті моделі.

Час, проведений вдома, робить позитивний вплив і на покупку ЖК-телевізорів, а також більш дорогих OLED-телевізорів. Вони, в свою чергу, знижують потребу в покупці різної додаткової електроніки, такий як домашній кінотеатр і акустичні системи.

Одночасно з цим цифровий годинник і різні "розумні" гаджети відвоювали свою частку українського ринку через свою функціональності. А на тлі все більшого проникнення смартфонів і їх використання для перегляду цифрового контента, свою вигоду серед молодої аудиторії успішно витягають виробники бездротових колонок.

Всеукраїнської тенденцією, за даними аналітиків, стала покупка більш якісних і сучасних пристроїв. Особливо це стосується навушників: пристойний зростання попиту тут відчувають саме преміум-варіанти, які знаходять застосування як для навчання, так і для дозвілля.

При цьому все ще зберігається категорія покупців, чутливої до цін і з низькою купівельною спроможністю, але навіть вони на навушниках і телевізорах з доступом в інтернет не економлять - беруть в кредит.

У той же час ніша автомобільних комплектуючих у вигляді аудіоплеєрів, а також портативних пристроїв, таких як електронні книги, цілком поступилися своїми позиціями смартфонам і сприймаються користувачами як застарілі технології.

Експерти прогнозують, що середня ціна одиниці побутової електроніки в Україні продовжить зростати. Головною причиною називають саме зростання попиту на товари більш високої якості, тому.

Як випливає з дослідження, розширення категорій товарів загальмувалося, оскільки багатофункціональність смартфонів допомагає замінити ними найосновніші опції. Це стосується навіть планшетів, які поступаються позиції телефонами з великими екранами.

Проте в гонитві за функціональністю і зважаючи на зростаючу діджіталізаціі, хороші перспективи в Україні спостерігаються у інтелектуальних наручних пристроїв, а також бездротових головних пов'язок і навушників, з можливістю підключення до смартфонів.