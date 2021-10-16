В Італії кількість бідних зросла на мільйон

Пандемія коронавiруса різко погіршила становище італійців, які і так ледве зводили кінці з кінцями, повідомляє Кореспондент.

В Італії в результаті пандемії коронавiруса різко збільшилася кількість бідних: в даний час вже 5,6 млн жителів цієї країни живуть в злиднях - на один мільйон більше, ніж до кризи, викликаного пандемією, повідомила гуманітарна організація Caritas Italia в доповіді, оприлюдненій в суботу, 16 жовтня.

У документі констатується наявність кризи "небаченого масштабу" - в два мільйони бідних сімей проживають понад 1,3 млн неповнолітніх, які не мають коштів для гідного життя.

Багато італійців, що знаходилися на межі бідності, на тлі пандемії виявилися в повній убогості, а ті, хто і так вже був бідний, чи самостійно поправлять свої справи, зазначає Caritas Italia. Найбільш сильно від бідності страждають Валле-д'Аоста, Кампанія, Лаціо, Сардинія і Південний Тіроль.

Caritas Italiana закликала уряд прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі переглянути державні програми допомоги, оскільки більш ніж половина потребують італійців не отримують допомоги, багато також страждають від непомірної заборгованості і лихварів.

У доповіді вказується, що ще до пандемії мільйони італійських сімей мали настільки високі борги, що вони не можуть бути виплачені при нормальних умовах.