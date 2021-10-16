Українцям збільшили термін безвізового перебування в Сербії

Набирає чинності угода, яка передбачає збільшення безвізового перебування українців у Сербії. Строк дозволеного перебування становить до 90 днів протягом 180 днів, повідомляє РБК-Украина.

Починаючи з 15 жовтня, набирає чинності угода між Кабміном України й урядом Сербії щодо внесення змін до угоди про відмову від візових вимог для громадян.