В Одесі закінчилися місця для COVID-хворих

У лікарнях Одеси станом на суботу, 16 жовтня, немає місць для пацієнтів з COVID-19. Хворих одеситів госпіталізують до медустанов області: Овідіополя, Біляївки, Чорноморська, повідомляє Обозреватель.

Про це пише﻿ місцева волонтерка Катерина Ножевнікова. За її словами, "швидку допомогу" в місті доводиться чекати по 4-5 годин.

"Лікарі просто "ляжуть" скоро. ...Насилу за ранок госпіталізовано три пацієнти з критичною ситуацією вже. Їх просто б не довезли в область" , – зокрема, написала вона в своєму Facebook.

Вона також додала, що у відділеннях для хворих на коронавірус не вистачає медичного персоналу і на 50-60 пацієнтів доводиться 1-2 медсестри, через що надання повноцінної допомоги хворим є неможливим.

За словами волонтерки, в Одесі серед пацієнтів з COVID-19 – багато дітей.