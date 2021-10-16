В Одесі закінчилися місця для COVID-хворих
У лікарнях Одеси станом на суботу, 16 жовтня, немає місць для пацієнтів з COVID-19. Хворих одеситів госпіталізують до медустанов області: Овідіополя, Біляївки, Чорноморська, повідомляє Обозреватель.
Про це пише місцева волонтерка Катерина Ножевнікова. За її словами, "швидку допомогу" в місті доводиться чекати по 4-5 годин.
"Лікарі просто "ляжуть" скоро. ...Насилу за ранок госпіталізовано три пацієнти з критичною ситуацією вже. Їх просто б не довезли в область", – зокрема, написала вона в своєму Facebook.
Вона також додала, що у відділеннях для хворих на коронавірус не вистачає медичного персоналу і на 50-60 пацієнтів доводиться 1-2 медсестри, через що надання повноцінної допомоги хворим є неможливим.
За словами волонтерки, в Одесі серед пацієнтів з COVID-19 – багато дітей.
"У ковідному відділенні дитячому уже 70 пацієнтів. Є навіть діти на кисні. У нас вже є пацієнти 20 років і багато з'явилося 30-40", – розповіла вона.