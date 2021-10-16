Тарифи на електроенергію в Україні незабаром зміняться

В Україні тарифи на перші 250 кВт*год електроенергії знизили з 1,68 до 1,44 грн тільки до кінця квітня 2022.-го. Після цього вартість струму знову можуть підвищити, повідомляє Обозреватель.

У порівнянні з 2020-му вартість електроенергії в 2021-му знизили: раніше перші 100 кВт*год коштували 90 грн, тепер же за них доведеться платити вже 144 грн. Після опалювального сезону 2021/2022 тарифи можуть знову підвищити.

Це пов'язано з ростом собівартості струму. Зараз економічно обґрунтована вартість електроенергії вже становить близько 2,4 грн. Нижчі ціни для населення доводиться компенсувати. А коштів на це в бюджеті немає.

Уже зараз тільки транспортування електроенергії коштує близько 1 грн за кВт*год. При цьому в наступному році собівартість можуть збільшити.

Чому рішення про перегляд тарифів відстрочили?

Рішення про подорожчання струму вже практично ухвалили в Кабміні ще в квітні минулого року. Однак тоді Офіс президента Володимира Зеленського втрутився в питання. Замість того, щоб підвищувати ціни, обмежили прибуток обленерго.

Однак і це рішення тимчасове. Енергетично мережі зношені, необхідна масштабна модернізація. А на це знадобляться сотні мільярдів гривень. Поки українці платять менше, ніж насправді коштує ток, коштів на ремонти не вистачає.

Чи можуть не підвищити ціни у 2022-му?

Така ймовірність також є. Однак воно буде політичним, а не економічним. Якщо ж виходити тільки з розрахунків і собівартості, ток повинен бути дорожче. Тільки ринкові тарифи можуть дозволити створити конкуренцію на ринку.