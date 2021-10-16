У США схвалили для ревакцинації вакцину Johnson & Johnson

Консультативна рада федерального Управління США з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) одноголосно схвалила застосування вакцини компанії Johnson & Johnson для ревакцинації проти COVID-19, повідомляє УНИАН.

Як передає "Голос Америки", "доза-посилювач" вакцини J & J схвалена для американців старших за 18 років, за умови, що її прищеплюють не раніше ніж за два місяці після першої дози вакцини.

Раніше американські ЗМІ повідомляли про результати дослідження, яке вказало, що для людей, щеплених однодозовою вакциною J & J, ефективнішим для посилення імунітету могло би бути щеплення вакцинами-посилювачами виробництва Pfizer, Moderna, а не повторне щеплення вакциною J & J.

Минулого місяця у США була офіційно схвалена "доза-посилювач" вакцини Pfizer/BioNTech. 14 жовтня консультативна рада FDA також одноголосно підтримала ревакцинацію препаратом Moderna для американців у віці 65 років і старше і тих, хто знаходиться в групі підвищеного ризику через можливих ускладнень від COVID-19, або ж ризикує захворіти через особливості своєї професії.

Як повідомлялось, вакцину від COVID-19 компанії Johnson & Johnsonу зареєстрували у США у лютому 2021 року. На відміну від дводозових вакцин, розроблених компаніями Pfizer і Moderna, вакцина Johnson & Johnson має лише один компонент, її можна зберігати в звичайному холодильнику, тому її легше поширювати.

Масова вакцинація проти COVID-19 почалася у США в грудні 2020 року.

25 вересня 2021 року в Сполучених Штатах почалася кампанія з додаткової вакцинації - третьою дозою.

У вересні президент США Джо Байден підписав розпорядження про розширення масштабів вакцинації проти COVID-19. Нові правила стосуватимуться, у тому числі, федеральних службовців, медперсонал і співробітників великих компаній.

У США близько 77% населення, людей від 12 років і старше, у даний час отримали хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.