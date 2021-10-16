17 жовтня: свято, прикмети і що не можна робити

У неділю, 17 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. У народі нинішня дата відома як День Єрофея, повідомляє Обозреватель.

Свої іменини святкують Дмитро, Микола, Яків і Вероніка, а за прикметами сьогодні судять про погоду найближчим часом. Що можна, а що не можна робити.

День Єрофея

Православна церква 17 жовтня вшановує пам'ять священномученика Ієрофея, єпископа Афінського, учня апостола Павла. Він помер у першому столітті мученицькою смертю від рук язичників.

У давнину вірили, ніби на Єрофея лісовик востаннє перед зимою ходить по лісі, регоче, плескає в долоні, плаче й зітхає до ранку, а зі співом птахів провалюється під землю, щоб навесні знову вискочити на поверхню. Тому ходити до лісу цього дня вважалося небезпечним. Молодь збиралася на вечорниці.

Священномученик Ієрофей Афінський був учнем апостола Павла. Джерело: dimitri.moseparh.ru

Що не можна робити 17 жовтня

Згідно з народними повір'ями, на Єрофея не можна ходити в ліс, а дівчатам і жінкам – заговорювати з незнайомцями, щоб уберегтися від нечистої сили і спокус.

Також не грали весілля: казали, що інакше сімейне життя не буде щасливим. День у цілому вважався небезпечним, наші пращури намагалися не виходити з дому і бути обережними в усьому, особливо на дорозі.

Згідно з народними повір'ями, на Єрофея не можна ходити до лісу. Джерело: Pixabay

Прикмети 17 жовтня