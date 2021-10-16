17 жовтня: свято, прикмети і що не можна робити
У неділю, 17 жовтня, в Україні за церковним календарем відзначається день пам'яті священномученика Ієрофея, єпископа Афінського. У народі нинішня дата відома як День Єрофея, повідомляє Обозреватель.
Свої іменини святкують Дмитро, Микола, Яків і Вероніка, а за прикметами сьогодні судять про погоду найближчим часом. Що можна, а що не можна робити.
День Єрофея
Православна церква 17 жовтня вшановує пам'ять священномученика Ієрофея, єпископа Афінського, учня апостола Павла. Він помер у першому столітті мученицькою смертю від рук язичників.
У давнину вірили, ніби на Єрофея лісовик востаннє перед зимою ходить по лісі, регоче, плескає в долоні, плаче й зітхає до ранку, а зі співом птахів провалюється під землю, щоб навесні знову вискочити на поверхню. Тому ходити до лісу цього дня вважалося небезпечним. Молодь збиралася на вечорниці.
Що не можна робити 17 жовтня
Згідно з народними повір'ями, на Єрофея не можна ходити в ліс, а дівчатам і жінкам – заговорювати з незнайомцями, щоб уберегтися від нечистої сили і спокус.
Також не грали весілля: казали, що інакше сімейне життя не буде щасливим. День у цілому вважався небезпечним, наші пращури намагалися не виходити з дому і бути обережними в усьому, особливо на дорозі.
Прикмети 17 жовтня
- Від Єрофея і зима шубу вдягає.
- Свиня солому тягає – до бурі.
- Червона зоря ввечері – буде вітряно.