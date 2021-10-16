Арахамія виступив на підтримку Саакашвілі

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зняв відеозвернення на підтримку затриманого екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі. Арахамія заявив, що вимагає негайного звільнення Саакашвілі, повідомляє Интерфакс-Украина.

Відеозвернення опубліковано в телеграм-каналі Саакашвілі в суботу ввечері.

"Я - Давид Арахамія, голова президентської партії" Слуга народу "і лідер парламентської більшості, записую це відео, щоб висловити свою підтримку голові Національної ради реформ Михайлу Саакашвілі. Ми вимагаємо, щоб його негайного звільнили. Я недавно був в Грузії і бачив величезні досягнення і всі ті величезні об'єкти капітального будівництва, які були побудовані Михайлом. Михайло дійсно реформатор і просуває дуже багато реформаторських ідей і тут в Україні. Михайло, Україна з вами, ви нам потрібні, чекаємо вас дома!" , - йдеться у відеозверненні.

Екс-президент Грузії, нині громадянин України Саакашвілі, таємно прибув з України до Грузії 29 вересня. 1 жовтня він був затриманий в Тбілісі. В даний час Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

У Грузії Саакашвілі проходить за кількома кримінальними справами. Представники грузинської влади неодноразово заявляли, що затримають його відразу, як тільки він перейде кордон. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. Він оголосив голодування.