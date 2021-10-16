"Голос" запропонує Раді скасувати закон про олігархів

Верховна Рада повинна прийняти рішення про скасування закону про олігархів. Постанова про це може бути розглянуто вже на найближчому засіданні парламенту, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила народний депутат, лідер партії "Голос" Кіра Рудик. Політик додала, що її фракція повністю підтримає рішення про скасування закону про олігархів.

"Юридично у нас є перший крок - у вівторок (на розгляд парламенту, - ред.) Будуть винесені постанови про скасування цього закону, ми, звичайно, будемо їх підтримувати", - заявила Рудик.

Вона зазначила, що прийнятий раніше закон про олігархів порочить саму ідею деолігархізації, оскільки його норми не будуть працювати.

"Зараз і форма і той зміст, які були прийняті, вони, по-перше, не працюватимуть, а по-друге, кількість злочинів, які були допущені під час прийняття і при підписанні - вони абсолютно нівелюють можливість цього закону працювати", - додала Рудик.

Вона переконана, що Верховна Рада також повинна дочекатися вердикту Венеціанської комісії, яка отримала український закон про олігархів для професійної оцінки.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада прийняла законопроект про олігархів не дивлячись на критику міжнародних експертів і не чекаючи висновків Венеціанської комісії.

Сама процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції.

Під час голосування були одночасно прийняті різні тлумачення статті №5, яка визначає орган державної влади, якому надаються повноваження присвоювати статус олігарха. Одна редакція передбачала передачу цих повноважень Назка, інша - АМКУ, третя - РНБО.

11 жовтня нардеп Железняк повідомив про спробу фальсифікації проголосованого тексту закону на рівні комітету з нацбезпеки і оборони. Зокрема комітет намагався викреслити із закону згадки про Назка і АМКУ.