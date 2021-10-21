17 жовтня 2021 - яке сьогодні свято, прикмети та що сьогодні не можна робити

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів, Всесвітній день проти травм, День "Надіньте що-небудь несмачне", Всесвітній день іграшкової фотокамери, День електронних таблиць, повідомляє УНІАН.

В Україні - День працівників харчової промисловості, в США - День крайнощів, День поетів, День прощення колишнього, День пасти, День другого шансу, День Маллігана, в Аргентині - День вірності, День матері, у Франції - Свято каштана, в Казахстані - День працівників лісового господарства, в Німеччині - Свято врожаю "Кірмес", на Гаїті - День пам'яті Дессаліна, в Індії - День цифрового співтовариства.

Пам'ятні дати 17 жовтня, річниці та події

У цей день в 1825 році в Парижі пройшла прем'єра одноактної опери Ференца Ліста "Дон Санчо, або Замок любові". Композитору тоді ще не виповнилося 14 років.

У 1831 році Майкл Фарадей - англійський фізик-експериментатор і хімік, член Лондонського королівського товариства і безлічі інших наукових організацій - справив перше успішне випробування електричного динамо, відкривши електромагнітну індукцію.

У 1896 році повним провалом завершилася в Александрінском театрі прем'єра п'єси Антона Чехова "Чайка", після чого він зарікся писати що-не будь для сцени.

У 1902 році в Детройті був випущений перший автомобіль марки "Кадилак". Відділення концерну " Дженерал Моторс "з випуску легкових автомобілів класу" люкс" було засноване як Cadillac Automobile Company підприємцем Вільямом Мерфі і видатним інженером Генрі Ліландом. Свою звучну назву компанія отримала в пам'ять про Антуана да Ла Мотт Кадилака, засновника міста Детройта.

Після першої моделі Cadillac "А" до кінця того ж року зібрали ще дві машини, і всі три виставили на січневому авто-шоу в Нью-Йорку 1903 року. Успіх був приголомшуючий - до Дня закриття експозиції компанія отримала замовлення на 2286 автомобілів. Машина розвивала максимальну швидкість близько 48 кілометрів на годину і коштувала 750 доларів. За доплату можна було отримати два додаткових пасажирських місця і складаний м'який верх. Cadillac 1930-х років став втіленням розкоші і технічної досконалості. У 1933 році на експериментальній моделі з'явилася перша незалежна підвіска передніх коліс.

У 1941 році Cadillac вперше в світі представив автоматичну гідравлічну трансмісію, систему кондиціонування і кришку паливного бака, заховану за заднім лівим світловим сигналом. Після війни Cadillac взявся за виробництво кращих у світі автомобілів. У моделей 1948 року з'явилися аеродинамічні "плавники" на задніх крилах. Цей дизайнерський хід викликав загальний захват. У 1953 році народилася модель Eldorado, перший з часів війни повністю новий автомобіль преміум-класу. Він вперше був оснащений панорамним вітровим склом і характерними фарами з "козирками".

У 1964 році компанія випускає тримільйонний автомобіль, але не зупиняється на досягнутому. За три наступні роки з'являються "поворотні фари", двоконтурна Гальмівна система, система автоматичного клімат-контролю, підігрів передніх крісел і антипробуксовочна система Track Master. У 1978 році з конвеєра стали сходити дизельні автомобілі Cadillac.

Майже на кожному Cadillac можна було виявити підсилювачі керма і гальм, кондиціонери, електричні склопідйомники, сервомеханізми для пересування сидінь, відкривання кришки багажника і незліченне обладнання для підвищення комфорту. Зараз Cadillac - другий за старшинством американський виробник автомобілів після "Бьюїка" і одна з найстаріших автомобільних марок в світі.

Автомобілі Cadillac продаються більш ніж в 50 країнах. Не один президент США обирав в якості "урядової карети" автомобіль Cadillac. Правда, він був не серійний, а броньований, з подовженим кузовом і різним спеціальним обладнанням. На таких машинах здійснювали офіційні виїзди президенти Джиммі Картер, Рональд Рейган, Білл Клінтон.

У 1933 році Альберт Ейнштейн прибув до Нью-Йорка як біженець з нацистської Німеччини.

У 1956 році в Швеції запрацювала перша в світі автоматична система мобільного зв'язку.

У 1961 році в нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва була виставлена картина Анрі Матісса "човен" (Le Bateau). Тільки 3 грудня хтось із відвідувачів звернув увагу на те, що картина висить догори ногами.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 17 жовтня вшановує пам'ять священномученика Ієрофея Афінського, єпископа. Інші назви свята: "Єрофей", "Лешегон". За народним повір'ям, 17 жовтня лісовик крізь землю провалюється, йде на зимівлю.

Що сьогодні не можна робити

Не можна ходити в ліс, вживати алкоголь. День важкий, тому не знімайте натільний хрест.

Прикмети на 17 жовтня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

вечірнє небо червоного кольору - до вітряної погоди;

випав перший сніг - через 40 днів настане справжня зима.

Іменини 17 жовтня

Іменини у Вероніки, Вірінеї, Володимира, Гурія, Павла, Петра, Степана, Михайла, Василя та Дмитра.