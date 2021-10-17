Вчені дізналися, як коронавірус впливає на новонароджених

Перенесена майбутньою матір'ю коронавірусна інфекція на тому чи іншому терміні вагітності впливає на імунну систему новонародженого. Матері забезпечують своїм дітям пасивний імунітет, передаючи через плаценту антитіла проти COVID-19, повідомляє Обозреватель.

Як сказано в дослідженні вчених з Королівського коледжу Лондона опублікованому в журналі Nature Immunology, багато в чому імунна відповідь малюків на інфекцію залежить від того, на якому терміні вагітності жінка перенесла коронавірус. Експерти з'ясували, що якщо майбутня мати перенесла хворобу ближче до пологів, імунна відповідь у дітей буде вищою.

"У таких дітей був вищий вміст природних кілерів (Т-лімфоцити, головною функцією яких є знищення пошкоджених клітин власного організму) і деяких інших типів Т-клітин" , - сказано у дослідженні.

Свої висновки фахівці зробили проаналізувавши дані 30 породіль та вивчивши їх історію хвороби коронавірусом.

У той же час, фахівці відзначили, що у обох груп дітей був підвищений рівень цитокінів плазми (що здатні боротися із запаленням в організмі). На думку вчених, це свідчить про те, що інфекція перенесена матір'ю впливає на імунну систему новонародженого.