У Львові запроваджують посилений карантин

Львівська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) прийняла рішення про посилення карантинних заходів з 18 жовтня, повідомляє Интерфакс-Украина.

Про це заявив мер міста Андрій Садовий.

"Складні часи вимагають непростих і оперативних дій... З 18 жовтня Львів буде жити за новими карантинним правилами" , - написав Садовий.

Зокрема, школярі йдуть на двотижневі канікули до 1 листопада. Це ж стосується установ позашкільної освіти, в тому числі музичних шкіл. Бібліотеки працюватимуть тільки на видачу книг.

Крім того, прийнято рішення заборонити масові заходи, окрім тих, в яких учасники та організатори мають сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, 72 годин до початку заходу.

"Театри, музеї, кінотеатри, галереї, філармонія, органний зал працюють тільки для відвідувачів з сертифікатом вакцинації або негативним ПЛР-тестом. Кількість відвідувачів - не більше 50% від загального числа місць" , - зазначив Садовий.

Він уточнив, що об'єктам торгівлі, перукарням, салонам краси та торгово-розважальним центрам дозволять працювати за умови вакцинації персоналу або наявності негативних ПЛР-тестів. Заповнюваність не може перевищувати половини від торгових площ.

Установи громадського харчування зможуть працювати до 23:00 і за умови повної вакцинації персоналу або негативних ПЛР-тестів. Заповнена - до 50% від площ, не більше 4 осіб за столиком.

"Якщо протягом двох тижнів ситуація не стабілізується, то з першого листопада установи громадського харчування зможуть відвідувати лише вакциновані або з негативним ПЛР-тестом" , - підкреслив мер Львова.

Він додав, що спортзали, готелі та хостели будуть працювати на таких же умовах - повна вакцинація персоналу і наявність ПЛР-тесту. При цьому заповнюваність спортзалів не може перевищувати 50% від площ.