Курс валют НБУ на 17 жовтня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України в неділю, 17 жовтня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 16 жовтня, не змінився і залишається на рівні 26.35 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним з 17 жовтня 2021 року.

Євро не змінився, і його курс склав 30.43 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним з 17 жовтня 2021 року.

Курс рубля не змінився і залишається на рівні 3.67 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним з 17 жовтня 2021 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс склав 35.89 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним з 17 жовтня 2021 року.

Курс швейцарського франка не змінився і склав 28.35 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним з 17 жовтня 2021 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.65 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним з 17 жовтня 2021 року.