Гороскоп на 17 жовтня: що чекає на всі знаки Зодіаку

Гороскоп на 17 жовтня 2021 року, а це одинадцята місячна доба, радить напористо та рішуче братися за справи. Це відмінний час для завершення старих проєктів і підбиття підсумків, повідомляє УНІАН.

Місяць, що зростає, сприяє фінансовим вкладенням, осмисленню прожитого, початку подорожей та активному відпочинку. Водночас сьогодні не можна братися за незнайомі справи і скупитися.

Овен

День суперечливий: представники знака сповнені ентузіазму, але отримати підтримку (хоча б на словах) від оточення їм сьогодні вкрай складно. Це дратує та відволікає, змушує сумніватися в собі, а в результаті – обертається зривом планів і жалем із цього приводу.

Телець

Хороший безконфліктний день. Вдасться вирішити якусь цікаву задачу, над якою давно ламали голову.

Прекрасний час для подорожей і спілкування з друзями.

Близнюки

Перша половина дня змусить понервувати. Ймовірно, представники знака зіткнутися з нерозумінням рідних. Варто розраховувати виключно на свої сила, а другу половину дня присвятити творчості.

Рак

Перша половина дня буде напруженою, але цікавою. В обід варто зайнятися оздоровчими та косметичними процедурами, просто відпочити. А ось вечір найкраще провести в колі друзів.

Лев

Головне сьогодні - уникати конфліктів. Будь-яке питання варто постаратися вирішити мирно. Це збереже сили та подарує корисних союзників. Ймовірні несподівані фінансові подарунки долі в другій половині дня.

З близькими людьми доведеться проявити терпіння.

Діва

Більшість справ сьогодні буде складною, але марною. До того ж великий ризик стати об'єктом пліток: представникам знака варто уважно стежити, що, кому і як вони сьогодні говорять і як поводяться в цілому.

Терези

Головне сьогодні - зберігати впевненість у своїх силах. День покаже, хто вам справжній друг, а хто – просто так.

Можливо, саме сьогодні вас осінить геніальна ідея - але відразу братися за її реалізацію не варто: вона повинна дозріти.

Скорпіон

Сьогодні день сумнівів, тому варто заздалегідь вирішити, до кого з друзів і близьких ви звернетеся за підтримкою та підбадьоренням.

У спілкуванні з протилежною статтю варто проявити стриманість, інакше ймовірні незручні ситуації. Не можна давати своєму партнерові привід для ревнощів.

Стрілець

День вдалий для навчання та реалізації творчих задумів. Запорука успіху - терпіння і цілеспрямованість.

Не варто дратуватися через дрібниці: це нерозумно і небезпечно (через поганий настрій Стрільця сьогодні може постраждати дорога йому людина).

Козеріг

День сприятливий для нових справ і покупок. Можна спробувати реанімувати якийсь старий, покинутий проєкт (але тут важливо тверезо оцінювати свої сили і перспективи в цілому).

Рідним сьогодні необхідна підтримка і турбота. Не можна порушувати свої обіцянки.

Водолій

Сьогодні добре завершувати проекти, які були покинуті: можливо, ви їх просто недооцінили – перегляньте старі напрацювання.

Представникам знака цієї доби не можна лінуватися, розкривати душу (особливо малознайомими людям) і залишати незавершені справи.

Риби

Відмінний день для планування і розробки стратегії. Не бійтеся при цьому запозичувати чужі ідеї як фундамент для своїх проєктів. Головне - осучаснити і розвинути те саме "добре забуте старе".

У діловій і романтичній сфері можна сміливо проявляти ініціативу.