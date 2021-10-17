Яке допобладнання замовляти при покупці авто в салоні

Ті щасливі люди, яким хоча б раз у житті доводилося купувати нову машину в автосалоні, знають, що разом з машиною покупцеві пропонують цілий перелік додаткового обладнання, повідомляє 24 Канал.

Додаткове обладнання – обов’язковий пункт в алгоритмі покупки нової машини. Майже у кожному автосалоні є дільниця, яка так і називається: допобладнання. Продавець автомобіля пропонує покупцеві додати до машини те, чим її не наділили на конвеєрі автозаводу.

Зовні все цілком логічно: для клієнта – зручність та економія часу, для автодилера – додатковий заробіток. Але чомусь далеко не кожен покупець погоджується бодай на половину позицій із запропонованого менеджером списку.

Що пропонують в автосалоні в якості додаткового обладнання:

Антикорозійну обробку кузова

Підкрилки

Бризковики

Захисна сітка радіатора

Килимки для салону

Охоронну систему (сигналізацію)

Вітровики на вікна та мухобійку на капот

Тонування вікон

Підігрів сидінь

Якісна акустика

Парктронік

Електричні склопідйомники

Світлодіодні лампи у фари

Шумо-віброізоляція

Деякі речі у цьому списку справді необхідні кожному українському автомобілісту, деякі потрібні лише частині автовласників, деякі – відвертий тюнінг з категорії “на любителя”.

Оголошуючи “весь список”, представник автосалону, між іншим, може сказати, що самостійне встановлення допобладнання призведе до втрати гарантії. Якщо ви маєте у планах справді встановити щось самостійно або на неофіційній СТО, добийтеся чіткої офіційної відповіді на питання, які саме роботи вважатимуть порушенням умов гарантії на весь автомобіль.

Наприклад, навряд чи можна вважати таким навіску бризковиків або тонування вікон. При тому такі масштабні втручання в електрообладнання та бортову електроніку, як інсталяція охоронної системи, вважаються порушенням гарантійних умов цілком справедливо.

З іншого боку, майте на увазі, що монтаж допобладнання для СТО дилерського сервісу – не основний вид діяльності. Тож не варто думати, що всі роботи будуть виконані краще, ніж у спеціалізованій майстерні – наприклад, яка багато років займається лише інсталяцією “музики” та охоронних систем.

Що замовляти в автосалоні

Головна проблема із покупкою або встановленням додаткового обладнання в автосалоні – у великій ціні, яка іноді може в рази перевищувати ціну тих самих аксесуарів або послуг на незалежній СТО чи в магазині. Але не поспішайте відмовлятися від усього “оптом” – на деякі пропозиції менеджера варто погодитися.

Охоронна система – це те, що необхідно майже всім покупцям нового автомобіля у нашій країні

Сигналізація Електроніку більшості сучасних автомобілів не так вже просто “подружити” з охоронними системами. Тому щоб уникнути ймовірності дрібних або і великих проблем з електрикою, а головне – заради збереження гарантії, варто погодитися на встановлення “сигналки” саме в автосалоні.

Антикорозійна обробка. Прийняття рішення про необхідність цієї процедури – окрема тема. Але якщо принципово питання буде вирішено позитивно, варто розглянути варіант “задувки” саме в автосалоні. Річ у тому, що офіційний сервіс має робити цю непросту процедуру за протоколом автовиробника. В той час як сторонні майстерні з антикоробробітку (до речі, дуже малочисельні) не завжди знають всі тонкощі будови кузова кожної моделі авто.

LED-лампи. Якщо ви твердо переконані, що вам потрібне буде світло більш потужне, ніж рідне (між іншим, це не завжди законно) обговоріть подробиці із фахівцями автосалону. Якщо вони пообіцяють, що з їхніми діодними лампами ваші фари матимуть правильні параметри променю і не засліплюватимуть інших водіїв, варто погодитися, навіть якщо ціна буде завищеною. Річ у тому, що придбати LED-лампи на стороні і встановити їх самостійно ви зможете. Але не факт, що потім вам зможуть відрегулювати фари – оскільки на ринку дуже багато діодних ламп, які не дозволяють зробити це в принципі.

Підігрів сидінь та електричні склопідйомники. Коли вам в якості додаткового обладнання пропонують щось із опцій, які можуть бути на вашій машині з заводу, поцікавтеся в менеджера, які саме компоненти використовуватися. Варто розглянути цю пропозицію, якщо дилер встановить у штатні місця оригінальні кнопки склопідйомників або увімкнення підігріву. Ще краще, якщо, скажімо, і приводи та нагрівальні елементи будуть ухвалені виробником. Адже неофіційні інсталятори такого обладнання часом бувають схильні до бюджетних рішень, що буває помітно навіть зовні.

Насамкінець нагадаємо, що ніхто не забороняє вам встановити обладнання або придбати запропоновані аксесуари пізніше, коли у вас з’являться на це кошти, або, наприклад, під час найближчого планового ТО.

Може таке бути, що купуючи нову машину в автосалоні, ви витратили на неї всі наявні гроші, не залишивши нічого для покупки найнеобхідніших аксесуарів. У такому випадку не посоромтеся опитати друзів – можливо, хтось дасть вам “напрокат” або назавжди щось із своїх старих запасів: килимки від давно проданої машини, магнітолу чи динаміки до неї, накидки на сидіння тощо. З часом, коли ваші фінансові справи після масштабної покупки стабілізуються, можна буде докупити ці речі в магазині або тому ж автосалоні.