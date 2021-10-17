Netflix очікує, що заробить $900 млн на "Грі в кальмара"

Виробництво серіалу коштувало всього 21,4 мільйона доларів - близько 2,4 мільйона доларів за епізод, повідомляє Кореспондент.

Стрімінговий сервіс Netflix оцінює, що його найпопулярніший серіал "Гра в кальмара" принесе компанії майже 900 мільйонів доларів.

За оцінками компанії, перші дві хвилини південнокорейського шоу подивилися близько 132 мільйони осіб за перші 23 дні з дати прем'єри.

У Netflix уточнили, що 89 відсотків людей, які почали шоу, переглянули більше однієї серії, а 66 відсотків глядачів подивилися серіал повністю. В цілому люди витратили понад 1,4 мільярда годин на перегляд.

Виробництво Ігри в кальмара коштувало всього 21,4 мільйона доларів - близько 2,4 мільйона доларів за епізод.

Серіал з Південної Кореї Гра в кальмара став наймасштабнішим проектом за всю історію стрімінгового сервісу Netflix. Зараз він займає перше місце в топ-10 рейтингу Netflix в 94 країнах світу.