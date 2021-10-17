ЄС очікує загострення на кордоні з Білоруссю

Європейське агентство з питань надання притулку попереджає про загрозу погіршення ситуації з нелегальними мігрантами на кордоні Білорусі, повідомляє Кореспондент.

Про це заявила виконавчий директор відомства Ніна Грегорі в інтерв'ю Funke, опублікованому 17 жовтня.

"Ситуація в країнах на кордоні з Білоруссю дуже серйозна. Її точно не вирішити в найближчому майбутньому" , - заявила Грегорі, зазначивши, що найбільше від кризи з мігрантами постраждали Латвія і Литва.

Так, Литва зареєструвала запитів на надання притулку в п'ять разів більше з початку літа, ніж за весь минулий рік. Чиновниця відповіла, що її відомство направило 77 співробітників в Литву для надання допомоги з прийомом, реєстрацією та проведенням процедури розгляду запитів.

Грегорі розповіла, що в серпні держави-члени Євросоюзу зареєстрували близько 56 тисяч запитів, що на 40 відсотків більше, ніж в серпні 2020 року.