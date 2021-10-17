Ці продукти небезпечні для тих, хто хворіє на діабет

Лікарка Шарлотта Нортон поділась у своєму твіттері списком продуктів, яких варто уникати людям з діабетом другого типу. Вони негативно впливають на організм та можуть підвищувати рівень цукру в крові, повідомляє 24 Канал.

Серед головних "ворогів" солодкі напої та продукти з вмістом цукру. Детальніше про шкідливі продукти розповідаємо у нашому матеріалі.

Яких продуктів варто уникати людям з діабетом

Перш за все Шарлотта Нортон порекомендувала виключити з раціону йогурти з фруктовими наповнювачами. Вони містять у своєму складі багато цукру. Вона також закликає уважно стежити за фруктами, які ви споживаєте:

"Коли справа доходить до діабету, фрукти часто неправильно сприймають," , – розповідає медик.

Відмовтесь від сухофруктів / Фото Unsplash

Хворим на діабет варто уникати сухофруктів. Родзинки завдадуть лише шкоди вашому організму, проте свіжий виноград можете без остраху їсти. Він буде чудовим джерелом клітковини.

"Я не можу не підкреслити важливість клітковини. Оскільки її споживання уповільнює процес травлення, вона допомагає контролювати рівень цукру в крові. Такі продукти, як боби, броколі, авокадо і яблука є найкращими джерелами клітковини," , – додала Шарлотта Нортон.

Медик також не рекомендує вживати білий хліб та білий рис.

На яких продуктах варто зробити акцент

Вживайте більше овочів / Фото Unsplash

Своєю чергою існують продукти, споживання яких варто збільшити людям з діабетом другого типу. Зокрема це стосується нежирного м'яса або його замінників для тих, кому протипоказані насичені жири. Робіть акцент на овочах, адже вони є основою здорового харчування. Ці продукти насичують організм не тільки клітковиною, але вітамінами та потрібними мінералами.