Топ-5 українських зірок, яким зраджували чоловіки

Українські селебріті не раз стикалися з невірністю своїх чоловіків. Але як би не було боляче і складно пережити цей період, вони таки знайшли в собі сили встати, обтруситися і піти далі, повідомляє УНИАН.

Аліна Гросу

Співачка розлучилася зі своїм чоловіком-бізнесменом Олександром Комковим в 2020 році. І це попри те, що одружилися вони тільки в 2019. Спочатку їх життя було схоже на казку, але в якийсь момент все пішло під укіс. Олександр запропонував Аліні хоча б місяць пожити окремо, щоб усвідомити цінність їхніх стосунків і зрозуміти, що робити далі. Ось тільки через цей час він зізнався зірці, що у нього є інша жінка, яка до того ж старша за нього. Гросу болісно переживала цей розрив, але зараз вона щаслива у стосунках з російським актором Романом Полянським, який переїхав до неї в Київ.

Гросу розлучилася з чоловіком в 2020 році / instagram.com/alina_grosu

Сніжана Бабкіна

Дружина артиста Сергія Бабкіна не раз стикалася зі зрадами чоловіка. У численних інтерв'ю музикант розповідав, що у нього було понад сто жінок в період стосунків зі Сніжаною. Тоді Сніжана хотіла піти від чоловіка, але він прямо-таки вимолював у неї прощення, і йому це вдалося. Дівчина пробачила чоловіку-зраднику, і зараз він вкладає у неї всю душу. До слова, у артистів троє дітей.

Бабині змогли зберегти шлюб / instagram.com/babkin_official

Ніна Матвієнко

Співачка Ніна Матвієнко також змогла пробачити зраду чоловікові Петру Гончару. Дізнавшись про невірність чоловіка, зірка поставила йому ультиматум - або вона, або коханки. Другий варіант мав на увазі те, що Ніна Митрофанівна виставить зрадника з дому разом з його речами. У підсумку Петро усвідомив свою помилку, і вони змогли зберегти свій шлюб.

Ніна Матвієнко також страждала через чоловіка-зрадника / instagram.com/tonya_matvienko

Ані Лорак

Опальна співачка Ані Лорак в одному з інтерв'ю розповіла, що її екс-чоловік Мурат Налчаджіоглу неодноразово їй зраджував. Але коли терпець у зірки урвався, вона вирішила розлучитися. Довгий час вони не спілкувалися. Але коли Лорак змогла відпустити образи, то все ж налагодила контакт з екс-чоловіком заради дочки Софії.

Лорак пережила зраду чоловіка / instagram.com/anilorak

Анна Сєдокова

Ще одна опальна співачка Анна Сєдокова страждала від зрад чоловіка. У першому шлюбі з Валентином Белькевичем у неї народилася дочка Аліна. Але навіть дитина не зупинила футболіста від походів "наліво". Виявилося, що у нього була коханка Леся, з якою він зустрічався ще до стосунків з Анною. І навіть коли вступив вже з нею в шлюб, продовжив проводити час з Лесею і часто у неї ночував. У підсумку в 2006 році Сєдокова і Белькевич розлучилися.