Відпустка в Таїланді: лайфхаки, ціни, огляди курортів

Низькі ціни, гучні тусівки та теплі пляжі: осінній Тайланд закохує в себе іноземців. У жовтні в цій країні починається новий курортний сезон. Сайт зібрав для вас усе, що варто знати перед поїздкою, повідомляє Обозреватель.

Куди поїхати?

Тайланд – тропічна країна. Тож погода тут любить робити туристам неприємні сюрпризи. З жовтня по лютий найкраще обирати курорти зі сторони Андаманського моря. У березні погода прекрасна в усій країні. З травня по вересень тут неймовірна спека, що змушує сидіти в готельному номері майже весь день. Найкраще в цей час відпочивати в районі Сіамського заливу. Там трохи прохолодніше.

Проте центральну частину Тайланда можна відвідувати у будь-яку пору. Більшість розважальних центрів, зон відпочинку та магазинів мають кондиціонери. Тож відпустка в одному з великих міст навіть в +40 для вас не буде чимось страшним.

Найкраще відпочивати в Тайланді восени. Джерело: pixabay.com

Найкращі курорти

Пхукет – це невеликий острів, відомий насиченим нічним життям та найкомфортабельнішими готелями країни. Тут не так багато розваг для туристів, проте є гарні місця для шопінгу. Пляжі Пхукету облаштовані так, щоб тут було зручно відпочивати навіть з малими дітьми. Проте і ціни тут вищі, ніж на інших курортах.

Самуї точно сподобається прихильникам активного способу життя. На острові безліч екскурсійних маршрутів, якими можна гуляти самостійно чи з гідами. Буддистські храми, оздоблені золотом, точно не залишать нікого байдужим. А пляжі тут ніби створені для дайвінгу.

Ко Чанг, звичайно, менш популярний за Пхукет. Тут не так багато готелів та ресторанів, але сюди приїжджають зовсім за іншим. Більша частина острову покрита горами та джунглями з водоспадами, джерелами і великим різноманіттям звірів. Тож тут знайдуть свій "шматочок раю" поціновувачі природи та спокою.

У Тайланді великий вибір курортів. Джерело: pixabay.com

З туроператором чи без

Таке питання ставлять собі майже всі туристи, які збираються летіти в Тайланд вперше. Кожен з варіантів має свої переваги і недоліки.

Придбавши путівку ви значно переплачуєте, проте отримуєте повністю готовий план відпустки. Купівля квитків, бронювання житла та вирішення усіх поточних питань бере на себе агенство. Проте часто оператори обирають готелі значно гіршої якості, економлять на гарному розміщенні та харчуванні, щоб заробити на вас якомога більше.

Вирішивши підготуватися до поїздки самостійно, будьте готові до того, що ви за усе маєте відповідати самі. Проте це дасть можливість організувати усе на найвищому рівні. Не сподобався готель – знайшли інший. Набридло лежати на пляжі – зібрали речі і відправились у місто. Це безсумнівна свобода, яка дозволить насолодитися відпусткою на повну.

Більшість екскурсійних зон Тайланду безкоштовна. Джерело: pixabay.com

Скільки коштує переліт

Найдешевше летіти через Бангкок, а звідти громадським транспортом добиратися до пляжів. Ціни у сезон стартують від 620$ в обидві сторони. Найвигідніше летіти в січні, коли білети коштують від 350$.

Якщо ви не хочете витрачати час на пересадки та автобуси, то летіть одразу в Ханой, Пхукет чи Сануй. Проте тоді ви витратите на кілька сотень більше.

Ціни на проживання

Все залежить від ваших запитів. Бюджетні хостели або трьохзіркові готелі можна знайти від 12$ за добу. Комфортабельний номер зі сніданками є шанс забронювати від 20$. Ціни на готелі із системою "all inclusive" стартують від 32$ і, напевно, не мають верхньої межі.

Можна знайти готель в Тайланді на будь-який бюджет. Джерело: pixabay.com

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