У МОЗ планують вакцинувати від коронавірусу підлітків

Міністерство охорони здоров'я сьогодні готує документи для вакцинації від коронавірусу дітей від 14 років, повідомляє Україна 24.

Про це розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Сьогодні є документи щодо вакцинації 18+ і 14+. Розробляються документи відносно дітей-підлітків. Але це буде згодом, тому що триває період оформлення документів – саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати. Документи щодо вакцинації 14+ вже підготовлені Міністерством охорони здоров'я, але це виключно компетенція Міністерства охорони здоров'я впроваджувати дані заходи" , - сказав чиновник.