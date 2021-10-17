У МОЗ планують вакцинувати від коронавірусу підлітків
Міністерство охорони здоров'я сьогодні готує документи для вакцинації від коронавірусу дітей від 14 років, повідомляє Україна 24.
Про це розповів начальник головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.
"Сьогодні є документи щодо вакцинації 18+ і 14+. Розробляються документи відносно дітей-підлітків. Але це буде згодом, тому що триває період оформлення документів – саме цей контингент необхідно вже сьогодні вакцинувати. Документи щодо вакцинації 14+ вже підготовлені Міністерством охорони здоров'я, але це виключно компетенція Міністерства охорони здоров'я впроваджувати дані заходи", - сказав чиновник.
"Ми боремося з вакцинацією дуже активно. Ми ледь не "попереду" планети всієї за кількістю вакциноненависників - людей, які розповідають, як це жахливо, про те, що потрібно повернутися до природних джерел. Потрібно всім у печери, лісництва, припинити... Що на вас заробляють ці неприємні продавці вакцин, тобто продавці цих "фуфломецинів" для імунітету, антибіотиків і бозна-чого різного, якого повно в наших аптеках, - це нікого не хвилює. Найбільше всіх хвилює саме вакцина. Тобто навіть поліомієліт вже в Україні - і то це вже нікого не вчить", - зазначив він.