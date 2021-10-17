Microsoft виправила проблему з процесорами AMD в Windows 11

Microsoft випустила чергову тестову збірку Windows 11 під номером 22000.282 (KB5006746) для учасників програми попередньої оцінки на каналі Beta. У ній розробники виправили безліч відомих помилок, головна з яких пов'язана з процесорами AMD, про що стало відомо раніше в цьому місяці, повідомляє 3Dnews.

В описі поновлення сказано, що розробники усунули проблему з кешем L3, яка впливала на продуктивність пристроїв з AMD Ryzen після поновлення до Windows 11.

Зображення: Windows Latest

Нагадаємо, після початку поширення Windows 11 виявилася проблема, через яку продуктивність в додатках на комп'ютерах з чіпами AMD знижується на 3-5%, а в іграх може спостерігатися падіння до 15%. Схоже, що розробникам вдалося оперативно вирішити проблему і вже в кінці місяця це виправлення стане доступним для пристроїв, що працюють під управлінням стабільної версії Windows 11.

Розробники виправили і безліч інших помилок. Вирішено проблему, через яку в деяких випадках некоректно працювало меню «Пуск» і не відображався оновлений дизайн панелі задач. Виправлений баг, через який на ранніх стадіях завантаження ОС міг з'являтися BSOD. Вирішено проблему, через яку хост-процес Windows Management Instrumentation припиняв роботу в результаті виникнення необробленого порушення доступу при використанні Desired State Configuration. Вирішено проблему із записом даних в сховищі WMI при недостатньому обсязі доступної пам'яті на пристрої.

Зображення: Windows Latest

Microsoft також внесла масу менш помітних виправлень, які допоможуть зробити програмну платформу більш стабільною. Ознайомитися з ними можна в блозі розробників. Очікується, що широким масам ці патчі стануть доступні разом з необов'язковим накопичувальним оновленням, яке буде випущено в кінці цього місяця. Крім того, виправлення стануть частиною відновлення, яке вийде в рамках програми Patch Tuesday в наступному місяці.