На Афоні врятували двох українців

Поліція знайшла двох українських паломників на Афоні. Вони зникли безвісти з вечора п'ятниці, повідомляє РБК-Украина.

Правоохоронці знайшли українців біля скиту, що належить монастирю Велика Лавра, вони знаходяться в хорошому стані. Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Двоє українців розійшлися з шістьма іншими співвітчизниками в умовах густого туману, а потім збилися з дороги. Про зниклих повідомили в п'ятницю ввечері.

В рятувальній операції взяли участь 14 поліцейських, 8 пожежних зі спеціального рятувального відділення служби, а також монахи, які добре знають місцевість.