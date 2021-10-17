Російський газопровід "Північний потік-2" готовий до запуску. Очікується тільки дозвіл від Німеччини, повідомляє РБК-Украина.

Про це заявив посол Росії в Британії Андрій Келін в інтерв'ю BBC 17 жовтня.

Келін уточнив, що як тільки це відбудеться, поставки газу будуть здійснюватися по даному газопроводу.

"Факт в тому, що трубопровід "Північний потік-2" існує, він готовий, він підготовлений до використання, і ми очікуємо остаточного рішення від Німеччини" , - сказав він.

На питання про те, чи продовжить РФ збільшувати постачання газу Західній Європі, якщо ФРН не дасть дозвіл оперативно, Келін відповів, що збільшення в цьому році поставок російського газу через ГТС України понад контрактні зобов'язання з транзиту становить 10 відсотків.

"Як ми розуміємо, більшого ми зробити не можемо, тому що обладнання цього трубопроводу ніколи не проходило модернізацію і реконструкцію, так що використовувати його просто небезпечно", - розповів Келін .

Нагадаємо, в Держдепі США заявили, що робота над підготовкою санкцій проти "Північного потоку-2" вже розпочата.