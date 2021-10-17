Як економити паливо на гібридному автомобілі: поради

Італійські фахівці Motor1 вказали на основні прийоми, які повинен використовувати водій гібридного автомобіля, повідомляє Твоя машина.

Обережний запуск і прискорення

Водій повинен уважно стежити за кожним запуском двигуна і натискати педаль акселератора поступово.

Гальмівна передбачливість

Будь-яке уповільнення можна використовувати для накопичення енергії. Щоб зробити це найкращим чином, водій повинен вміти читати ситуацію на дорозі. Як тільки нога забирається з педалі акселератора, гібридний автомобіль починає заряджати акумулятор, що призводить до зниження швидкості.

Використання спусків

Оскільки кінетична енергія заряджає акумулятор, кожен спуск слід використовувати по максимуму, тому що тоді регенерація енергії максимальна. У багатьох гібридів є режим, який дозволяє збільшити ефект гальмування при якому відбувається рекуперація енергії в акумуляторної батареї.

Рух тільки за течією

Гібридний автомобіль дозволяє рухатися з вимкненим двигуном внутрішнього згоряння, зберігаючи при цьому ту ж швидкість. Це досягається шляхом зняття ноги з педалі акселератора і подальшим дуже легким натисканням. Автомобіль може підтримувати швидкість, використовуючи тільки свій електродвигун. Це триває кілька хвилин до тих пір, поки в акумуляторі досить заряду або дозволяють дорожні умови.

Використання круїз-контролю

Круїз-контроль особливо підходить для підтримки максимально швидкого темпу під час водіння. Водій встановлює відповідну швидкість, а система регулює роботу обох двигунів, оптимізуючи їх використання.

Вибір правильного режиму

Всі гібридні автомобілі дозволяють вибрати кілька режимів руху. Вибір Eco дозволяє уникнути спокуси натиснути на педаль акселератора, а реакція при натисканні на педаль газу більш плавна і краще контролюється.

Зчитування показань на приладовій панелі

При управлінні гібридом дуже важливо, щоб водій міг правильно прочитувати свідчення на панелі приладів і в інформаційно-розважальні програми, які містять дуже багато корисної інформації.

Використання кондиціонування повітря

Крім стилю водіння, є й інші речі, які можна використовувати для підвищення ефективності. Серед них - режим рециркуляції повітря, що дозволяє знизити енерговитрати. У деяких гібридах система має спеціальний режим Eco, який розпізнає кількість людей в салоні і може при необхідності оптимізувати повітряний потік.

Тиск у шинах

Гібриди часто оснащуються шинами з низьким опором, які допомагають знизити витрату палива. Їх клас ефективності вказано на етикетці при покупці. За оцінками деяких виробників, при русі з шинами, накачаними на 0,2 бар нижче рекомендованого, витрата палива збільшується на 1%. При тиску менше 0,4 бар показник збільшується до 2%, а при 0,6 бар - 4%. Правильний тиск в шинах зазначено на внутрішній стороні дверей водія і в інструкціях.