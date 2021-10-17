Мережа супермаркетів Lidl заходить в Україну

Передбачається, що німецькі супермаркети будуть конкурувати з мережею ATБ, яка налічує близько 1,2 тисячі магазинів, повідомляє Кореспондент.

Популярна в Німеччині мережу супермаркетів Lidl готується зайти на ринок України. Про це пише німецьке видання Lebensmittel Zeitung з посиланням на внутрішні документи компанії Schwarz Group, що володіє мережею.

Компанія вже призначила Герда Хшановским керівником головного офісу Lidl України, раніше він очолював цю ж мережу в Польщі. Передбачається, що Lidl конкурувати з мережею ATБ.

Напередодні повідомлялося, що в Україні заборонили роботу мережі російських супермаркетів Mere. Рішення прийняли в РНБО.

Lidl - це німецька міжнародна мережа супермаркетів. Вона має магазини по всьому світу і працює в багатьох країнах Європейського Союзу.