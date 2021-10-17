"Шахтар" - "Реал": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів
19 жовтня донецький "Шахтар" проведе поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів - "гірники" в Києві прийматимуть мадридський "Реал", повідомляє УНИАН.
Букмекери записали "Шахтар" в аутсайдери цього матчу.
На перемогу донеччан пропонується коефіцієнт 5,80, тоді як на звитягу "Реала" - 1,61. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 4,54.
Букмекери схильні думати, що "Реал" зможе взяти очки на виїзді - коефіцієнт на це складає 1,17. На те, що "Шахтар" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 2,48.
Шахтар - Реал: перед матчем
- Матч "Шахтар" - "Реал" 19 жовтня розпочнеться о 22.00.
- "Шахтар" у першому турі сенсаційно програв на виїзді "Шерифу", а потім у другому турі в Києві відібрав очки в "Інтера".
- "Реал" в 1-му турі в гостях обіграв "Інтер" (1:0), а в другому турі поступився на своєму полі "Шерифу" (2:1).
- "Шахтар" і "Реал" двічі зустрічалися минулого року на груповому етапі ЛЧ. Обидва матчі завершилися несподіваним тріумфом донеччан: в Мадриді "гірники" перемогли з рахунком 3:2, а в Києві - 2:0.
- Перед зустріччю з "Реалом" "гірники" в рамках УПЛ розгромили "Зорю" (6:1). А мадридці у своїй національній першості цього вікенду не грали, оскільки їхній матч з "Атлетіком" (Більбао) перенесли на пізніші дати через матчі збірних в Південній Америці.
- Обслужить поєдинок сербська бригада арбітрів на чолі з Срджаном Йовановичем. Цей суддя працював рік назад на матчі між цими командами в Мадриді, де "Шахтар" переміг з рахунком 3:2.