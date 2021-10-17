"Шахтар" - "Реал": прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

19 жовтня донецький "Шахтар" проведе поєдинок третього туру групового етапу Ліги чемпіонів - "гірники" в Києві прийматимуть мадридський "Реал", повідомляє УНИАН.

Букмекери записали "Шахтар" в аутсайдери цього матчу.

На перемогу донеччан пропонується коефіцієнт 5,80, тоді як на звитягу "Реала" - 1,61. Нічия оцінюється коефіцієнтом - 4,54.

Букмекери схильні думати, що "Реал" зможе взяти очки на виїзді - коефіцієнт на це складає 1,17. На те, що "Шахтар" не програє, можна поставити з коефіцієнтом 2,48.

Шахтар - Реал: перед матчем