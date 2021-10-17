Президент Франції Еммануель Макрон може відвідати Україну наприкінці листопада поточного року. Про це заявив дипломат, колишній посол України у Франції Олег Шамшур, повідомляє Дзеркало тижня.

Він пише, що питання візиту французького президента до Києва "перейшло в практичну площину" після 23-річної паузи.

"Ввічливо-обнадійливі фрази про те, що в господаря Єлисейського палацу "є бажання, і можливість візиту розглядається", які мені довелося десятки разів чути від французьких колег під час роботи в Парижі, трансформувалися, за моєю інформацією, в узгодження дат і практичного наповнення зустрічі на найвищому рівні" , – написав Шамшур.

Дипломат припускає, що цьому сприяли перемовини президента Володимира Зеленського з радницею Емманюеля Макрона, колишнім послом Франції в Україні Ізабель Дюмон.

"Подейкують, що візит відбудеться наприкінці листопада. Так чи інакше, це остання можливість для Макрона виконати обіцянку відвідати Україну до кінця своєї п’ятирічної каденції.