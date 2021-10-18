Новий локдаун не збанкрутує забудовників - експерт

У 2020 році первинний ринок відчув шок від першого локдауна: попит, в залежності від стадії будівництва, формату ЖК, що будується, впав в середньому на 40-70%. При цьому більшість потенційних покупців перейшло в категорію відкладеного попиту, повідомляє UBR.

На тлі пертурбацій в системі містобудування, які фактично заморозили процес введення об'єктів в експлуатацію і старту нового будівництва, локдаун, таким чином, призвів до істотного затягування термінів здачі об'єктів.

Разом з тим, як розповідає голова Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України (АФНУ) Юрій Піта, форс-мажорні обставини змусили багатьох гравців ринку переглянути стратегію ведення бізнесу.

Перш за все це торкнулося якості самого будівництва, форматів будинків, що зводяться (за якісними характеристиками, рівнем комфорту та ін.), але найважливішим стала необхідність ведення будівництва за рахунок власних коштів підприємств.

"Звісно, варто говорити про те, що саме наявність фінансів здатне утримати будь-яку компанію на плаву, адже це дає можливість "відв'язатися" від рівня попиту, не залежати від коштів інвесторів", - помічає нам Юрій Піта.

Очікуваний новий локдаун практично не позначиться на кон'юнктурі ринку, вважає експерт. Очевидно, що багато чого буде залежати від тривалості і жорсткості обмежень.

"Цілком допускаю, що на тлі зростаючих показників захворюваності локдаун може бути суворішим, ніж рік тому. Але навряд чи це може докорінно змінити ситуацію", - зазначив глава АФНУ.

Що стосується внутрішньоринкової "боротьби за виживання", то навряд чи новий локдаун збанкротить забудовників. Навіть дрібні компанії, які будують лише один об'єкт, здатні пережити новий форс-мажор.

Але це, звичайно, в тому випадку, каже експерт, якщо у них є фінансові можливості безперешкодно вести будівництво, як мінімум, 3-6 місяців в умовах зниження обсягів продажів. Але малоймовірно, що локдаун затягнеться на такий тривалий час.

Тому питання виживання варто розглядати виключно з позиції наявності коштів у забудовників.