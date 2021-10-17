Туреччина змінить візові вимоги для частини туристів

Туреччина зацікавлена в розвитку медичного туризму, у зв'язку чим пом'якшить візові вимоги для туристів, що прибувають в країну з метою лікування, повідомляє УНИАН.

Протягом 48 годин Туреччина надаватиме візи для тих, хто має призначення на прийом до лікаря в медичних установах країни.

"Як тільки-но пацієнт з будь-якої точки світу покаже нам своє призначення, він буде мати можливість приїхати до нашої країни разом зі своїм супроводом не пізніше ніж за 48 годин. Ми маємо збільшити частку нашої країни в оздоровчому туризмі" , - заявив заступник міністра закордонних справ Явуз Селім Кіран.

Водночас заступник міністра торгівлі Мустафа Тузджу зазначив, що подібна тактика сприятиме зростанню валютних надходжень до скарбниці.

"Ми прагнемо збільшити валютні надходження з одного млрд доларів, які маємо зараз, до трьох мільярдів доларів до 2023 року" , — зазначив Тузджу.

На сьогодні Туреччина приймає пацієнтів з Європи, Близького Сходу та Африки.

Туреччина і пандемія:

7 жовтня 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до кінця поточного року Туреччину може відвідати рекордна кількість туристів з України - два мільйони.

На початку жовтня 2021 року стало відомо, що в Туреччині до кінця поточного року продовжили вимоги до туристів, які в'їжджають в країну, – перед вильотом необхідно показати негативний тест на коронавірус COVID-19 або сертифікат про вакцинацію.

У 2020 році Туреччину відвідали близько 1 млн українських туристів.