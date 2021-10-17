Кількість завантажень Telegram в Google Play перевищило 1 млрд

Багатоплатформовий месенджер для смартфонів і комп'ютерів Telegram подолав знакову позначку в 1 млрд установок через магазин Google Play. Таким чином, додаток завантажили понад мільярд разів власники пристроїв під управлінням Android, повідомляє 3Dnews.

Проект Telegram був запущений Павлом Дуров в 2013 році. Цей безкоштовний месенджер дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями та мультимедійними файлами, організовувати групові відеодзвінки на 1000 глядачів, проводити голосові чати з мільйонами слухачів та ін.

Важливо відзначити, що 1 млрд установок через Google Play не відображає загальне число завантажень Telegram. Справа в тому, що додаток також доступно для пристроїв на базі Apple iOS, персональних комп'ютерів з операційними системами Windows, macOS і Linux.

Недавній глобальний збій в роботі сервісів компанії Facebook призвів до того, що всього за один вечір аудиторія Telegram зросла на 70 млн користувачів.