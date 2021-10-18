12 найдоступніших дизельних авто в Україні
Автомобілі на дизельному паливі дозволяють власникам значно економити в процесі експлуатації. Найдоступніші нові дизельні машини в Україні продають дилери Renault і Fiat, повідомляє Auto.Ria.
У перелік самих бюджетних потрапили різноманітні типи автомобілів - хетчбеки, універсали, седани і комерційні авто.
Першість, за версією автоекспертів, займає Renault Sandero StepWay вартістю від 408 тис. грн і потужністю 90 л.с. Витрата палива автомобіля - 3,7 л/100 км.
Друге місце дісталося також французькому бренду - Renault Logan. Ціна авто - від 413 тис. грн, потужність - 90 к.с., витрата - від 3,7 л.
Трійку лідерів в рейтингу замикає Fiat Qubo/Fiorino - від 424 тис. грн, мотор - 75 к.с., витрата - від 3,6 л.
Також в топ-12 увійшли такі моделі:
- Peugeot 301 - від 459 тис. грн;
- Fiat Doblo - 466 тис. грн;
- Citroen C-Elysee - від 468 тис. грн;
- Opel Combo - 468 тис. грн;
- Renault Dokker - від 470 тис. грн;
- Renault Express - 473 тис. грн;
- Peugeot Partner - 493 тис. грн;
- Citroen Berlingo - 493 тис. грн;
- Renault Lodgy - 514 тис. грн.