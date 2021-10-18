12 найдоступніших дизельних авто в Україні

Автомобілі на дизельному паливі дозволяють власникам значно економити в процесі експлуатації. Найдоступніші нові дизельні машини в Україні продають дилери Renault і Fiat, повідомляє Auto.Ria.

У перелік самих бюджетних потрапили різноманітні типи автомобілів - хетчбеки, універсали, седани і комерційні авто.

Першість, за версією автоекспертів, займає Renault Sandero StepWay вартістю від 408 тис. грн і потужністю 90 л.с. Витрата палива автомобіля - 3,7 л/100 км.

Друге місце дісталося також французькому бренду - Renault Logan. Ціна авто - від 413 тис. грн, потужність - 90 к.с., витрата - від 3,7 л.

Трійку лідерів в рейтингу замикає Fiat Qubo/Fiorino - від 424 тис. грн, мотор - 75 к.с., витрата - від 3,6 л.

Також в топ-12 увійшли такі моделі: