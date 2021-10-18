Чому "Гра в кальмара" - політично значуща подія

Тріумф "Гри в Кальмара" - це, поза всяким сумнівом, політично значуща подія, яка свідчить про стан світової політики та економіки приблизно так само, як лікар може робити висновки по смиканню повіки або здриганню коліна.

Про це йдеться у відео﻿ каналу "Агітпроп".

Творіння південнокорейського актора і режисера Хван Дон Хека вийшло на Netflix 17 вересня і через менше ніж за місяць це найпопулярніший серіал у світі, який подивилося понад 110 мільйонів людей.

Важливо відзначити, усуспільнення праці капіталом призвело до появи не тільки всесвітнього виробництва, а й всесвітньої культури. Тепер фактично немає національного телебачення - є загальний для всіх ринок.

Важливою рисою серіалу є сценарій. Головні герої - жертви капіталізму, закредитовані до крайньої міри люди. Страх перед "невидимою рукою ринку" штовхає їх на ризик і відчайдушні вчинки, приводить до клубу гравців.

Невидимим мотором для сюжету є глобальна економічна криза. Сам автор серіалу зізнавався, що почав продумувати сценарій після світової кризи 2008 року. Він і сам постраждав, йому навіть довелося закласти в ломбард свій ноутбук.

Інші обставини, що сприяли розвитку фантазій режисера - бум криптовалют і соцмереж, раптове збагачення блогерів та інтернет-спекулянтів, а ще прихід до влади Трампа (який прославився своєю жорстокою роллю в реаліті-шоу "Учень", де він "страчує" і "щадить" претендентів на престижну роботу).

Особливістю є і те, що серіал вийшов на тлі нового витка напруженості в Південно-Східній Азії: КНДР випробовує нові ракети, а Китай і Тайвань за крок від військового зіткнення.

Детальніше - дивіться у відеоматеріалі Костянтина Сьоміна: